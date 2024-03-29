شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 18.. أحمد عبد الله محمود يكتشف خيانة زوجته مع وليد فواز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، حيث استيقظ جمال - أحمد عبد الله محمود، على صوت رسالة على موبيل سميحة زوجته - دنيا المصري، وعندما مسك الهاتف اكتشف أنها من رباح - وليد فواز، ومحتواها أنه ينتظرها تأتى له لأنه مشتاق إليها، في نفس اللحظة خرجت سميحة من دورة المياه لتخبر زوجها أنها ستخرج لتحضر خطوبة إحدى صديقاتها وستجلس معها طيلة النهار.

وكانت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، كشفت الكثير من الأحداث المثيرة، حيث ذهبت أنغام - كارولين عزمي، لعرب - أحمد العوضي، وركبت معه السيارة، وطلبت منه أن يعزمها على فنجان قهوة، وبالفعل ذهبا سويا لأحد الأماكن التى اختارتها أنغام، وأثناء حديثهما قررت أنغام أن تصرح لعرب عن حبها له، وتفاجأ عرب بما قالت، ولكنه قال لها إنه قد خرج من تجربة قاسية للتو، وطلب منها أن يكونا أصدقاء، كما طلب منها ألا تغضب منه.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

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