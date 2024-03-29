شكرا لقرائتكم خبر عن فركش تصوير مسلسل صدفة لـ ريهام حجاج (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى فريق عمل مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج من تصوير العمل الذى يعرض خلال شهر رمضان، حيث نشر المخرج سامح عبد العزيز عدداً من الصور لصناع المسلسل احتفالاً بانتهاء التصوير.

وكانت الأحداث خلال الحلقة الثامنة عشر من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، توالت، حيث عاتبت صدفة - ريهام حجاج، أختها حنان - رحاب الجمل، واتهمتها أنها قد باعتها لأبيها - خالد الصاوي، ولكن بررت حنان فعلتها أن فؤاد كان يهددها بأنه سيؤذيها ويؤذي أولادها، وأن النقود التي كانت تأخذها منه أحتفظت بها حتي تقوم بتجهيز صدفة منها، فسامحتها صدفة على فعلتها.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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فركش تصوير مسلسل صدفة



انتهاء تصوير مسلسل صدفة