محمد إمام يشيد بأداء أحمد عبد الحميد في "كوبرا" ويعلن عن مفاجأة جديدة

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري محمد إمام منشور عبر حسابها الرسمي، أشاد فيه بشخصية حربي التي يجسدها الممثل أحمد عبد الحميد ضمن أحداث مسلسل "كوبرا".

وشارك محمد إمام متابعيه عبر حسابه الرسمي، صورة تجمعه بأحمد عبد الحميد، وأرفقها بتعليق قال فيه: "أحمد عبد الحميد من اشطر الناس اللي اشتغلت معاهم .. ممثل جامد له مستقبل كبير .. استنونا مع بعض تاني ان شاء الله في فيلم شمس الزناتي.. عامل دور مفاجأة".

وبدوره رد أحمد عبد الحميد على محمد إمام، وقال: "انت نجم حقيقى بمعنى الكلمة والشغل معاك متعة ونجاح عشان ربنا بيباركلك في شغلك على قد تعبك وعلى قد قلبك النضيف وان شاء الله إلي جاي كله نجاح ومفاجآت".

ومسلسل "كوبرا" من بطولة محمد إمام، مجدي كامل، محمود عبد المغني، محمد ثروت، أحمد فتحي، هشام إسماعيل، محمود البزاوي، مجدي كامل، أوس أوس، علاء مرسي، معتز هشام، وبمشاركة هالة فاخر، وأحمد بدير، حجاج عبد العظيم، صفاء الطوخي وآخرين. والعمل من تأليف أحمد أبو زيد، وإخرج أحمد شفيق.

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