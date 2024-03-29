ثلاثة مسلسلات تتصدّر قائمة الأعمال الدرامية في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاعت ثلاثة أعمال في النصف الأول من الموسم أن تتصدر قائمة الأعمال الدرامية في مصر والوطن العربي، نظراً لما قدّمته مسلسلات «العتاولة» و»صلة رحم» و»المداح» من مستوى ومضمون لائق ومشوق.

وانسحب نجاح ومتابعة هذه الأعمال على منصات التواصل الاجتماعي، اذ أحرز مسلسل «العتاولة»، من بطولة أحمد السقا وطارق لطفي وباسم سمرة وزينة ومي كساب، إلى جانب نخبة من الممثلين ارقاماً قوية على «التيك توك» بلغت نحو 515 مليون مشاهدة، فضلاً عن تصدر العمل لمؤشرات البحث على «غوغل» في النصف الأول من الماراتون الرمضاني.

والمسلسل من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى وعكست أحداثه العديد من الصراعات والدراما الشعبية البعيدة كل البعد عن المبالغات.

وأحرز مسلسل «صلة رحم»، من بطولة النجوم إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، يسرا اللوزي، صفاء جلال، محمد جمعه وسواهم نجاحاً باهراً وأكبر نسبة مشاهدة للأعمال، وفقاً لمنصة «جوائز النقاد للدراما العربية».

وقد شهدت الحلقة الأخيرة نهاية مفاجئة وخارجة عن المألوف جمعت الحياة والموت في مشهد واحد مؤثر للغاية، وهو أول دراما عربية تمكنت من مناقشة قضية حساسة وشائكة في المجتمع وهي «تأجير الأرحام» أو الأم البديلة «عبر قصة طبيب وزوجته بإطار تشويقي درامي لا يخلو من الترفيه وهو من تأليف هشام عبيه وإخراج تامر نادي.

وفي نهاية العمل شكرت الممثلة يسرا اللوزي وزميلها الممثل أياد نصار الجمهور وفريق العمل، ورأت يسرا أن فكرة المسلسل كانت جريئة وغريبة ولاسيما في الوطن العربي وكان الامر مخيفاً بعض الشيء بالنسبة للأبطال لأنهم تعاقدوا على المسلسل قبل اكتمال كتابة الحلقات»، وأضافت أن «أكثر ما أعجبها في العمل هو طرح المشكلة من الجوانب الدينية والإنسانية كافة وهذا ما جعل الأحداث منطقية وتقبلها الجمهور بشكل لافت».

أما الممثل إياد نصار فاعتبر «أن رحلة «صلة رحم» انتهت، وهي كانت رحلة ممتعة ومشوقة على الرغم من كل المصاعب والتحديات وانما بفضل الله وصلت بسلام ونجاح، والنجاح ويعود الفضل لكل طاقم العمل دون استثناء أي أحد».

واستطاع مسلسل «المدّاح» من بطولة حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دياب، سهر الصايغ، وسواهم من تصدر «الترند» على أكثر من صعيد ان لناحية مشاهده وأحداثه أو من ناحية نجاح أغنيته التي لاقت رواجاً وهي «لقيناك حابس صرنا زوارك»، والعمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسرى وإخراج أحمد سمير فرج.

وقد كسبت شركة «الصباح إخوان» منتجة هذه الأعمال الرهان على المنافسة في هذا الموسم الرمضاني. إلى ذلك، سيتمكن الجمهور اللبناني والعربي بعد انطلاق مسلسل «2024» عبر قناة «أم بي سي» ومنصة «شاهد « و»أم تي في» اللبنانية من الاستمتاع بأحداثه، وهو تكملة إلى حد ما لمسلسل «2020» وتجسد فيه النجمة نادين نسيب نجيم شخصية النقيب «سما»، ضمن سياق أحداث مختلفة إلى جانب النجم السوري محمد الأحمد، الذي حل مكان زميله النجم قصي خولي. والمسلسل من كتابة بلال شحادات وإخراج فيليب أسمر، ويتألف من 15 حلقة.

وكانت شركة «الصباح إخوان» باشرت وضع استراتيجية درامية تتعلق بمشروع مسلسل ضخم لرمضان 2025 سيكون من بطولة النجم السوري تيم حسن، كما اتفقت مع الكاتب والممثل والمخرج جورج خباز على بطولة مسلسل تلفزيوني رمضاني تبدأ تحضيراته مع نهاية الصيف.