مواعيد عرض مسلسل فراولة الحلقة 4 على قناة DMC

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة dmc ومنصة WATCH IT، تحقيق المدير الصينى يانج صاحب شركة المنتجات الحيوية أرباحا طائلة من التسويق الشجرة الإلكترونى لمنتجاته، واعترافه بأن هذه الأرباح لم يتم تحقيقها من قبل إلا بعد العمل فى مصر.

وأعلن المدير الصينى يانج، عن تحقيق فراولة أعلى نسبة مبيعات لشركته، لذلك منحها درعا خاص لها لتكريمها، وطالب الموظفين بالاقتداء بفراولة على أساس أنها النموذج المثالى للشركة.

وعقد المدير الصينى احتفالية بمناسبة تحقيق أرباح كبيرة للشركة فى فترة قصيرة بسبب مهارة فراولة، وحضر الاحتفال الطبيب النفسى الدكتور إبراهيم، حيث قابل "يانج" لسؤاله عن المرجعية العلمية للعلاج بالطاقة الحيوية، وعبر له عن رفضه لما يقوم به مع الناس ووصف ذلك بأنه نصب ودجل.

ونشبت مشادة بين الدكتور إبراهيم وفراولة بسبب ما قام به فى الحفل والتشكيك فى العلاج بالطاقة الروحية، وطلب يانج من فراولة بالرد على المشككين فى العلاج بالطاقة الحيوية، بينما قرر المدير الصينى ترقية فراولة لمنصب نائب مدير الشركة.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان