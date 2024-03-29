شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج: طبيعة شخصية صدفة وردود فعلها فرضت الشكل الكوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت الفنانة ريهام حجاج شخصية صدفة فى مسلسل صدفة ما بين الكوميديا والتراجيديا، فالموقف هو الذى يفرض على صدفة طبيعة الأداء، والكوميديا فى هذا العمل كانت من صميم الموقف الذى تتعرض له، ورسمت ريهام للشخصية ملامح وشكلا خارجيا وداخليا، وبسؤالها عن قصدية تقديم الشكل الكوميدى هذا العام فى رمضان قالت لليوم السابع: لم يكن هدفا لكن طبيعة الشخصية وردود أفعالها الغريبة هي التي فرضت هذا الخط اللايت كوميدي، فالمواقف التي تتعرض لها صدفة وردود فعلها الغريبة في المواقف هو ما يفجر الكوميديا.

وأضافت الفنانة ريهام حجاج: المواقف التي تتعرض لها صدفة أغلبها مواقف يكون صعب خضوعها للمنطق، ورد فعل صدفة يفرض علينا أن نقدمها في شكل "كاراكتر" وهنا صعوبة شخصية "صدفة" فهي تمثل من سكة وكل الشخصيات حولها لها سكة أخرى، ولو قدمت بدون "كاراكتر" لن يصدقها الجمهور، وكان لزاما أن نقدم الشخصية بشكل "كاراكتر" وهي بالمناسبة كانت بالنسبة لي تحديا كبيرا جدا، وتمثيلها كأنني أقوم بعملية جراحية من خلال مشرط فانفعالاتها لها "دوز" معين لا يزيد ولا ينقص.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، حيث تجد نفسها عن طريق الصدفة في حياة صاحب سلسلة صالونات شعر "فؤاد مهران"، وتتوالى الأحداث الشيقة التي تتعرض لها.

كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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