ريم البارودي ضيفة برنامج العرافة.. الليلة

ياسر رشاد - القاهرة - تحل الفنانة ريم البارودي، ضيفة على برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر قناة المحور في حلقة اليوم وغد، وتكشف عن العديد من الأسرار وتكون الحلقة مفاجأة للجمهور.

موعد برنامج العرافة، رمضان 2024

ويتم عرض برنامج العرافة كل يوم في تمام السادسة مساءً، وذلك عبر قناتي “المحور” و”النهار” في الوقت نفسه، يعرض الموسم الجديد من برنامج العرافة بالتزامن مع وقت أذان المغرب في مصر.

ويتم إعادة بث برنامج العرافة على قناة المحور مرتين، حيث تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثالثة فجرًا، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة الرابعة مساءً، وعلى قناة النهار الإعادة عند الساعة السادسة صباحًا.

آخر أعمال ريم البارودي

يذكر أن آخر أعمال ريم البارودي هو مشاركتها في حكاية بنات السباعي، إحدى حكايات مسلسل حدث بالفعل.

وحكاية "بنات السباعي" البطولة الأولى لريم البارودي وتتكون من 5 حلقات، ويشارك في بطولتها أحمد جمال سعيد ومحمود حجازي ومحمد التاجي وهناء الشورجبي وغيرهم من النجوم، من تأليف محمد إبراهيم عوض وإخراج تامر حمزة.

إشادة الجمهور بحكاية بنات السباعي



وكانت قد أشادت عدد كبير من جمهور التواصل الإجتماعي بأداء النجمة ريم البارودي، بعد عرض حكاية "بنات السباعي" حيث تصدرت قائمة الأعلى مشاهدة على أحد المنصات إحدى حكايات مسلسل "حد فاصل".

وقام الجمهور بمشاركة عدد من مشاهدها في العمل والإشادة بأدائها

حيث اكتسحت معظم صفحات مواقع التواصل الإجتماعي بمشاهدها في العمل.

معلومات عن ريم البارودي

تخرجت من كلية السياحة والفنادق، وعملت في اﻹعلانات في الخامسة عشرة من عمرها، ثم بدأت التمثيل بعد ذلك في المسرح والتلفزيون، ثم السينما.

قامت بأول دور لها في مسرحية (نشنت يا ناصح)، كما بدأت العمل في التلفزيون من خلال مسلسل (القنفد)، وقامت بالعمل أيضًا في مسلسلات عديدة منها (حمزة وبناته الخمسة، حدائق الشيطان، أزهار، أحلامك أوامر، جدار القلب، الرحايا، الباطنية، مملكة الجبل، إحنا الطلبة، عابد كرمان).

وفي السينما شاركت في عدة أفلام، منها (يا أنا يا هو، الفيل في المنديل).