شاهد ازدحام شديد حول الجادل القحطاني خلال افتتاح أحد المحلات

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر المشهورة تيك توك الجادل القحطاني وهي تحظى بتفاعل كبير من قبل معجبيها خلال افتتاح أحد المحلات.

ويُظهر المقطع القحطاني وهي تخرج من سيارتها وتجد عددًا من المعجبين في انتظارها، حيث يسعون لرؤيتها والتقاط الصور التذكارية معها.

وأثار المقطع جدلاً واسعًا بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، حيث قام بعضهم بانتقاد سلوك السيدات والازدحام الذي حدث حول القحطاني، معتبرين أن هذا التصرف غير لائق.

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