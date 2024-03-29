شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 19.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل المعلم الحلقة 19، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحاً، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى، كما يعرض على منصة watch it، أحداثا متطورة، حيث أصيب مفيد عاشور والد زمزم بحزن كبير عندما علم أن ابنته مصابة بمرض اللوكيميا، ويجب أن تخضع لعلاج فورى، وعندما قابلها دخلت فى نوبة بكاء بمشهد مؤثر يبكى الجميع، وحاولت أن تعتذر له عن إخفاء سر مرضها، وطلبت منه ألا يبلغ المعلم.