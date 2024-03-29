شكرا لقرائتكم خبر عن هل يقتل يحيى زيد بن سيحون فى مسلسل الحشاشين الحلقة 19؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة الـ18 من مسلسل الحشاشين مع مقابلة الشاب يحيى لـ حسن الصباح، ثم طلب الأخير من زيد بن سيحون أن يحضر فى وجود الشاب يحيى رغم إخباره فى وقت سابق ألا يكون موجود مطلقاً فى حضرته بسبب أنه سبق وقتل والد يحيى المؤذن.

وهو ما يجعل الحلقة الـ 19 من مسلسل الحشاشين منتظرة بصورة كبيرة، خاصة أنها تشهد لقاء زيد ويحيى للمرة الأولى، وبالتالى قد ينتهى اللقاء بقتل زيد بن سيحون من قبل يحيى أو العكس بالإضافة لإمكانية الصلح بينهما.

وشهدت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل الحشاشين قيام "إلينار" سوزان نجم الدين بجمع حوريات الجنة من أجل إعطائهن بعض التعليمات حول التعامل مع المختارين.

وحذرت الحوريات من ظهور الحزن على أعينهن مما قد يجعل المختار يدرك أنه على الأرض وليس فى الجنة.

وبعدما شاهدت إحدى الحوريات مختارا تعرفه فحاولت أن تنادى باسمه، ما أحدث ارتباكا للحوريات وحاولن تدارك الموقف، إلا أن إلينار التى تلعب دورها سوزان نجم الدين لم يمر الأمر بالنسبة لها بسلام، وأمرت بقتل إحدى الحوريات بدم بارد.

وبعدها وجهت ألينار تحذيرا شديد اللهجة لحوريات الجنة أن مثل هذا الموقف لو تكرر سيتكرر قتل المتسبب فيه، كما نبهت على الحوريات أن ينزعن من على وجوههن نظرة الحزن بعد مقتل صديقتهن.