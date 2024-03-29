أسرة عبد الحليم حافظ توقف عرض إعلان “دقوا الشماسي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قضت محكمة الأمور الوقتية في المحكمة الاقتصادية وقف الإعلان الدعائي المتضمن لأغنية «دقوا الشماسي» لملك الحسيني، بعد أن اعتبرته أسرة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ، تشويها لصورته.

وستبحث المحكمة عما إذا كان هناك تعدّ على حقوق الملكية الفكرية للطالبين.

ويرى محامي أسرة الراحل عبد الحليم حافظ، ياسر قنطوش أن إعلان «دقوا الشماسي» من شأنه تغيير هوية العندليب، مشيرًا إلى تقدمه إلى هيئة المحكمة بـ»فلاشة» تحوي أغاني للفنان الراحل تُثبت صحة كلامه، وأن الإعلان المٌذاع من شأنه الإضرار بتاريخ الفنان المصري.

وقد تقدم محامي ورثة الفنان عبد الحليم حافظ بدعوى وكيلا عن محمد محمد علي إسماعيل شبانة وورثة زينب عبد القادر الشناوي، ابنة المرحومة علية علي إسماعيل شبانة شقيقة العندليب الأسمر ضد الشركة المنتجة، لإعلان دقوا الشماسي للمطالبة بوقف نشر الإعلان، الذي تم فيه استخدام أغنية خاصة بأداء عبد الحليم حافظ وهي أغنية: «دقوا الشماسي»، وعرضها بأسلوب فيه تشويه للأغنية وتحريف لأدائه الغنائي والتمثيلي، مما أثار غضب واستياء الورثة.

وكانت أسرة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ لجأت إلى القضاء للحفاظ على تراث «العندليب الأسمر»، بعدما أثار إعلان لأحد المنتجعات السياحية ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مستخدمًا أغنية «دقوا الشماسي» للمطرب الراحل. وقدم «العندليب الأسمر» أغنية «دقوا الشماسي»، أواخر ستينيات القرن الماضي في فيلم «أبي فوق الشجرة».