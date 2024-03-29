شاهد الفنان سعيد صالح يتغزل في ريم عبدالله بقصيدة

أبدى الفنان سعيد صالح إعجابه الشديد بالفنانة ريم عبدالله، حيث عبّر عن ذلك من خلال قصيدة رائعة وصف فيها جمالها الأخّاذ.
وقد ألقى سعيد صالح أبياتًا شعرية نالت إعجاب الحضور، حيث قال:
“مين قال الزين ما يكمل حلاه؟
كل شيء في ريم اكتمل، ماشاء الله!”
وأضاف: “في جميع إطلالاتك، سواء كنتِ تمثلين مدن مملكتنا الحبيبة أو أي مكان آخر، تكونين دائمًا رائعة ومتألقة.”
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