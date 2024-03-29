شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 19.. مربوحة تستمر فى خداع الكبير بحملها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة on بمحاوله فروحة - دنيا سامى التقرب من جونى، وخرجا سويا لأنها تهدده إذا لم يحبها سوف تبلغ الكبير بشأن المشروع الذى دخل فيه جونى وخسر الأموال لأن الرجل نصاب.

وما زالت مربوحة تخدع الكبير بحملها وتمثل عليه الحمل حتى لا يخونها ويتركها، كما أنها بدأت تشك فيه، وتكذب عليه وتبلغه أنها حامل، ويتمنى الكبير أن تكون حامل فى بنت.

وطلبت فروحة من جونى أثناء خروجهما الزواج، لكن جونى أبلغها أنه لا يريد الزواج وبيحب البنات، ويأتى نفادى - حاتم صلاح لمساعدته حتى يخلع من فروحة.

يعرض مسلسل الكبير أوى 8 على قناة ON فى تمام الساعة 6:05 مساء، كما يعرض على منصة watch it.

مسلسل الكبير أوى 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.