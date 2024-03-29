شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل فراولة الحلقة 4.. صدقى صخر يحذر من المستريح المودرن ووالده يقع فى الفخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الطبيب النفسي الدكتور إبراهيم "صدقي صخر" مع والده شوقي "عزت زين" حول المستريح، وهو شخص نصاب حصل على أموال من المواطنين يقوم بتشغيلها ويمنحهم الأرباح، وجمع ملايين، وتم القبض عليه، وذلك خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل فراولة، والذى يُعرض على قناة "DMC" ومنصة WATCH IT.

ويرى أن من يعملون في التسويق الشجرى وبيع الأحجار الكريمة مثل المستريح ولكن بطريقة "مودرن"، وكل ذلك وهم، وسوف يتم القبض عليهم.



وتجه شوقي الذي يعمل أستاذ فيزياء متقاعد لمقر الشركة، والتقى فراولة وحسن الشندويلي، وتأكد من أن التراخيص سليمة، وأخبر ابنه الدكتور إبراهيم أنه حصل على خاتم هدية، وحجز خاتم آخر من الشركة، حتى لو العلم لا يعترف بذلك، فيجب أن يترك الناس "تتسلى".



بينما فوجئت فراولة "نيللى كريم"، بخروج والدها مرزوق "حجاج عبد العظيم" من السجن، ولكن لاقته بطريقة جافة.

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.