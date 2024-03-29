شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 19.. عايدة تفاجئ ابنة شقيقتها بعد علمها بمكان اختبائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 19، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث ذهب "حازم" لمقابلة "عايدة" غادة عبد الرازق وطمأنها بأن المايك الذى تم تركيبه بمكتب "إسماعيل الغول" رياض الخولي، يعمل بشكل جيد.

كما أخبرها "حازم" بأنه علم مكان "ابنة شقيقتها "نورا" التى تزوجت من "ادهم الغول" وهربت معه، لتنتهى الحلقة بذهاب "عايدة" إلى الشقة التى تقطن بها، وقامت هى ورجاله بكسر باب الشقة ومفاجأتها، لتنتهى الحلقة فى إطار تشويقى لما ستحمله الحلقة المقبلة.

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل صيد العقارب ذهاب "عايدة" غادة عبد الرازق إلى منزل "إسماعيل الغول" رياض الخولي وزوجته "سميحة" سيمون.

وقامت الخادمة بفتح باب المنزل لها، ولم ينزل "إسماعيل" أو "سميحة" لمقابلتها، مما اضطرها للصعود إلى غرفتهم، حيث كان البابا مغلقاً عليهما.

وكانت ذهبت "عايدة" إلى مقر الشركة القديمة التى يملكها شقيقها "على" حيث وجدت المخدرات التى أخفاها "على" بعدما طلبت من رجالها حفر الأرض واستخراجها.وذهب "الضابط "حسام" كريم محجوب لمقابلة "عايدة" غادة عبد الرازق، لمعرفة مستجدات القضية.

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