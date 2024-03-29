شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 4.. طلاق حسن ونهى لعدم مساعدته في بيع المحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل بدون سابق إنذار، وشهدت تطورات مفاجئة، بعد أن قام "حسن" بطلاق زوجته "نهى" لرفضها مساعدته في بيع المحل الخاص بهما لإنهاء أزمته المادية، مما اضطره إلى بيع سيارته للحصول على أموال من أجل إنهاء ازمته ودفع الكفالة الخاصة به.



ازمة كبيرة بين حسن وزوجته بعد رفضها بيع المحل

يعرض مسلسل بدون سباق إنذار الحلقة 4، بطولة آسر ياسين و عائشة بن أحمد على قناة DMC في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في الساعة 5 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كل من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

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