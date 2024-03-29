شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة 19.. غادة عبد الرازق تعثر على المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 19، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، ذهبت "عايدة" إلى مقر الشركة القديمة التى يملكها شقيقها "على" حيث وجدت المخدرات التى أخفاها "على" بعدما طلبت من رجالها حفر الأرض واستخراجها.

وشهدت الحلقة 19 من مسلسل صيد العقارب ذهاب "عايدة" غادة عبد الرازق إلى منزل "إسماعيل الغول" رياض الخولي وزوجته "سميحة" سيمون.

وقامت الخادمة بفتح باب المنزل لها، ولم ينزل "إسماعيل" أو "سميحة" لمقابلتها، مما اضطرها للصعود إلى غرفتهم حيث كان البابا مغلقاً عليهما، وتحدث "إسماعيل الغول" رياض الخولى، مع زوجته "سميحة" سيمون، أثناء وجودهم فى مقر شركته، عن أزمة ابنهما "سامح".

وأخبرها "إسماعيل" بأنه سيقيم حفل زفاف لابنته "ولاء" مي القاضي و "معتز" أحمد جمال سعيد، لكي تفهم عائلة "حسن ضرغام" بأنهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعى ولا يهمهم أى شئ، وغادرت بعد ذلك، فيما دخل "ممدوح" مجدي بدر ليطلب توقيع "إسماعيل على بعض الأوراق ، كما خدعه "ممدوح" بأنه سيضبط الساعة ليقوم بوضع المايك التى طلبته منه "عايدة" أن يضعه بمكتب "إسماعيل الغول" حتى يتثنى لها التصنت عليه.