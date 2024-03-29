شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 20.. هل تستطيع ريهام حجاج إنقاذ نور إيهاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، بذهاب هالة- سلوى خطاب، لمكان منزل صدفة- ريهام حجاج، حتي تبحث عن ابنتها فرح- نور إيهاب، ولكن يقابلها فؤاد- خالد الصاوي، هناك ويؤكد لها أن فرح ليست عند صدفة، ويطلب منها أن تنصرف وهو سيحضر فرح، وقبل أن ينصرفوا تظهر صدفة وتعتقد أنهم أتوا من أجلها، ولكنها تكتشف أن هناك سببا آخر، وقبل انصرافهم تسمع فؤاد وهو يطمئن هالة ويقول لها إنه سيتصرف في موضوع فرح، فتتساءل مالذي جري لفرح، فهل ستستطيع صدفة أن تنقذ فرح مما هي فيه وتأتي بها من بيت علي قبل أن ينفذوا خطتهم بأخذ ملايين من أبوها كفدية لها ؟ هذا ماسيتضح خلال الحلقة ال 20 من المسلسل .

وكانت قد شهدت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت راندا- دهب تامر، مع صدفة- ريهام حجاج، في الموعد المتفق عليه، لعيادة النسا للتخلص من الحمل، ولكن كانت أمها- عبير منير، تراقبها، وضبطتها هي وصدفة داخل العيادة.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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