عاصي الحلاني يهدي الشعب المصري "الحلو في مصر"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني عاصي الحلاني مساء اليوم الجمعة فيديو كليب أحدث أغنياته والتي حملت عنوان "الحلو في مصر" على يوتيوب، وهي من كلمات غانم جاد شعلان والحان عاصي الحلاني وتوزيع طوني سابا والفيديو من إخراج عادل سرحان.



وجاءت الأغنية بمثابة إهداء من عاصي للشعب المصري والذي تربطه به وبمصر علاقة وثيقة منذ انطلاقته الفنية وحتى اليوم

ويتحضر الحلاني من جهة ثانية، لإصدار أغنية "العين عليه" خلال الأسابيع القادمة على طريقة الفيديو كليب، من كلمات خالد فرناس والحان ياسر نور وتوزيع محمد عباس ،وذلك بعد انتهائه من تصويرها مؤخراً في مصر والذي استغرق يومين تحت إدراة المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم.