فرح يوسف تستعرض إطلالتها في حفل سحور "طيف الإمارات"-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة السورية فرح يوسف في حفل سحور أقامته مجموعة "طيف الإمارات" في دبي والذي جمع عدداً كبيراً من النجوم نذكر منهم: الفنانان اللبنانيان وليد توفيق ويارا، وآخرون من دول عربية أخرى هم فايز السعيد، زينب العسكري، فخالد القيس، حازم الشريف، أمل الغربي، حبيب غلوم، أريام، اسماعيل مداح وغيرهم.



وتألقت فرح يوسف بفستان من الساتان جاء بأفتح درجة من درجات اللون الزهري، وجاء تصميمه شبيها بالقفطان إذ تميز بقبة على شكل V وتطريز من الأعلى في المنتصف من القبة إلى الخصر ثم بفتحة طويلة وتحته تنورته الطويلة أيضاً أما الكمان فكانا بطول ثلاثة أرباع. ورفعت فرح نصف شعرها إلى الوراء وطبقت ماكياجاً ترابياً أبرز جمال عينيها وشفتيها، ووضعت قرطين طويلين وسلسلة قصيرة ناعمة فبدت رائعة الجمال.

وأرفقت فرح إحدى الصور التي نشرتها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي بتعليق جاء فيه :"وبدلاً من أن تبادر بالهجوم على الشخص الناجح، بادر في أن تصبح أكثر نجاحاً منه هذا هو الفارق بين "الحقد" و "الطموح"، في إشارة ربما إلى من ينتقدها ويبيّت لها الحقد.

