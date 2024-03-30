شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 4.. راوي الأحداث: الاحتلال أخد فلسطين بالدم ومكمل بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل مليحة الذى يعرض على قناة cbc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it حديث الجد سامى مغاورى الراوي للأحداث عن أنه في نوفمبر من عام 56 الاحتلال قتل 450 مدنيا في غزة وقاموا بمذابح لأطفال ونساء وشيوخ وأعدموا الناس بالشوارع، حيث اكد الراوي أن الاحتلال أخذ فلسطين بالدم ومكمل بالدم.



فيما شهد حديث الجد في مسلسل مليحة الحلقة 4 عن ثورة 1952 المعروفة باسم ثورة يوليو وما تلاها من إبرام صفقة الأسلحة التشيكية، كما تحدث عن المذابح التي نفذتها إسرائيل بحق أهالى غزة عام 1956.

وتبرز بين هذه المذابح مذبحة خان يونس التي وقعت في 12 نوفمبر 1956 وهي مذبحة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 250 فلسطينيا.



وبعد تسعة أيام من المجزرة الأولى التي وقعت في 12 نوفمبر 1956 نفذت وحدة من جيش الاحتلال مجزرة وحشية أخرى راح ضحيتها نحو 275 شهيداً من المدنيين في نفس المخيم، كما قتل أكثر من مائة فلسطيني آخر من سكان مخيم رفح للاجئين في نفس اليوم، وقد امتدت هذه المذبحة حتى حدود بلدة بني سهيلا.



انسحبت إسرائيل من غزة في مارس 1957 وبعد ذلك بوقت قصير، اكتشفت مقبرة جماعية في محيط خان يونس، احتوت على جثث أربعين رجلا فلسطينيا أصيبوا برصاصة في الجزء الخلفي من الرأس.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان