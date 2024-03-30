شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 19.. وفاء عامر تطلب الطلاق من رياض الخولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث وصل عبد ربه- رياض الخولي، منزله، وكانت صباح- وفاء عامر، في انتظاره، وعاتبته كيف يتهمها بهذه التهمة ويصغرها، ولكن عبد ربه يصر على اتهامها بالخيانة، ولا يسمع لأي تبرير تقوله، ولم تجد صباح أمامها مفر سوى أن تطلب الطلاق من عبد ربه، ولكن عبد ربه رفض حتى لا يخلو الجو لها ولعرب، وأمرها ألا تخرج من باب البيت ولا تنزل للعمل ، وعندما اعترضت صباح صفعها عبد ربه بالقلم.

وكانت قد شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث توعد عبد ربه- رياض الخولي، عرب- أحمد العوضي، بعدما ضبط زوجته صباح- وفاء عامر، عنده وقام بخنقه وهو يهدده بالقتل، ولكن عرب رد عليه وتوعد له هو الآخر وقال له إنه سيصبح كبيرا يوما ما.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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