شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 19.. سوزان نجم الدين تعلم بذهاب الجارية لمشاهدة يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين تمكن سارة الشامى من الذهاب خلسة من أجل مشاهدة يحيى حبيبها السابق، وذلك بمساعدة صديقة لها من الجوارى، وهو ما حصل بالفعل إلا أن سوزان نجم الدين علمت فى نهاية الحلقة بما حصل، وبالتالى قد تقتلها هى الأخرى.

وكانت الحلقة 19 شهدت مؤامرة من ميرنا نور الدين على كريم عبد العزيز – حسن الصباح – حاولت فيها وضع السم فى العشاء له بعدما أخبرت ابنتهما بالذهاب إليه وإخباره بأنها سامحته على قتله ابنهما، وقررت أن تتناول العشاء معه.

الأمر الذى لم يصدقه حسن الصباح وشكّ فى الطعام وأمر ابنته بالأكل منه، إلا أن ميرنا نور الدين صرخت ليخبرها أنه يعلم بأنها وضعت السم فى الطعام، وأنه يحبها وسعيد بدعوتها لها وسيظل فى انتظار دعوة أخرى منها، إلا أنها هددته وتوعدتها بأنها ستقتله.

كما شهدت الحلقة 19 ذهاب سوزان نجم الدين إلى غرفة برزك أميد لإخباره أن حلم الجنة فى خطر بعدما بدا على الشاب يحيى معرفته بالفتاة فى حلم الجنة، وأنها قتلتها، مؤكدة أن هذا خطر كبير على القلعة. ثم قابلت بعدها أحمد عيد أثناء خروجها من الغرفة ليوبخها، إلا أنها أخبرته بأنها كانت لغرض محدد عن برزك أميد.

وكانت شهدت الحلقة 19 الظهور الأول للفنان محمد نجاتى خلال أحداث الحلقة، وذلك فى دور شخصية تحمل اسم سراج الدين ابن أمير سلجوقى، إلا أنه قرر أن يكون تابعا لحسن الصباح.

واستمرت الحلقة فى إثارتها بعدما أخبر حسن الصباح – كريم عبد العزيز – محمد نجاتى بضرورة أن يكون ظلا للسلطان السلجوقى وتابعه فى الظاهر حتى تأتى اللحظة المناسبة الذى يأمره فيه بشىء آخر.

هذا وقد شهدت الحلقة 19 من مسلسل الحشاشين توبيخ أصدقاء يحيى له ووصفه بالمتخاذل والجبان بعدما علموا بإنكاره معرفة قاتل أبيه متهمين إياه بالتخاذل إلا أنه رفض الرد عليهما. وذلك بعدما شهدت الحلقة 19 من الحشاشين بدايتها بإثارة كبيرة بعدما تقابل أحمد عيد – زيد بن سيحون – بالشاب يحيى وحينما سألهما كريم عبد العزيز – حسن الصباح – حول ما إذا كانا تقابلا من قبل أم لا لينكر يحيى معرفته به من قبل أو رؤيته فى وقت سابق وهو ما حصل من زيد بن سيحون أيضاً.