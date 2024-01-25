بحصلي حذّر التجار من التمادي في رفع الأسعار: سلطات الرقابة مسؤولة عن ضبطه

اعتبر رئيس مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، ان "أزمة البحر الأحمر انعكست حربًا اقتصادية عالمية، وان تأخير الحاويات التي تنتقل من الشرق الأقصى إلى أوروبا سيؤدي إلى نقص في الحاويات من أوروبا إلى الشرق الأقصى كنتيجة للتجارة المتبادلة ما سيؤثر سلبًا على سلسلة الإمدادات ككل".

ونبّه من "ارتفاع الأسعار المحتّم بنسبة تتراوح بين 2 و15%، وان التأخير سيؤثّر على حركة التجارة الموسمية وعلى كمية البضائع المستوردة، وحذّر التجار من التمادي في رفع الأسعار واستغلال الوضع القائم"، مؤكدا ان "سلطات الرقابة مسؤولة عن ضبطه".