شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 4 .. شومان يطرد سالم وسليم من الحانة بسبب خلافه مع جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل جودر الحلقة 4 قيام شومان العنتيل - أحمد كشك، بطرد سالم - وليد فواز وسليم - ياسر الطوبجي، أشقاء جودر- ياسر جلال، من الحانة وذلك على خلفية خلاف العنتيل مع جودر، فيما شهدت الحلقة افتتان سالم "وليد فواز" بشواهي "نور" والتي تلعب عليه من أجل الوصول لشقيقه جودر لإجباره عن مساعدتهم للوصول للكنوز الأربعة.

وتوقع شواهي المتنكرة في شخصية راقصة تدعى حسناء وهى شواهى ملكة الشمعيين وجاءت إلى حارة سعد السعود لأن جودر وقع منه الحصن وأنها سوف تستطيع فك الرصد الذى نفذه الحكيم الشمردل ويستطيعون الوصول للكنوز الأربعة.، وهو ما يجعل سالم يتشاجر مع أسرته من أجل الاستقلال عنهم ماليا.

وفى الحلقة 4 من مسلسل جودر، أقنعت فاطمة "وفاء عامر" زوجها عمر "محمود البزاوى" بزواج جودر من حبيبته شروق قبل إخوته سالم وسليم، وأبلغ جودر حبيبته بأن والده وافق على زواجه خلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل جودر، والذى يعرض على قناة on.

وتنتهى الحلقة وأثناء حكاية شهر زاد لشهريار يغفو فى النوم العميق لتخرج الخنجر الذى اخذته من شقيقتها عند دخولها القلعة متخفية وهو ما يثير التساؤل ما إذا كانت شهر زاد ستطعن شهريار وتنقذ حياتها أم لا.

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان