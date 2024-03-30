شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج بلال الطراوى: لهجة الراوى والحفيد فى مسلسل مليحة سيناوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتج بلال الطراوي لـ"الخليج 365" عن أن اللهجة التي يروى بها الفنان القدير سامي مغاوري لحفيده الأحداث في بداية كل حلقة هي لهجة سيناوية، وأن الأحداث في الحلقات المقبلة ستكشف عن تفاصيل كثيرة تخص ذلك الأمر.

وشهدت الحلقة الرابعة من مسلسل مليحة الذى يعرض على قناة cbc بالتزامن مع عرضه على منصة watch it حديث الجد سامى مغاورى عن 2 مليون لاجئ في الأردن، ومليون ونصف في غزة، وقت حرب فلسطين، فيما شهدت حديث الجد سامى مغاورى الراوي للأحداث عن أنه في نوفمبر من عام 56 الاحتلال قتل 450 مدنيا في غزة وقاموا بمذابح لأطفال ونساء وشيوخ وأعدموا الناس بالشوارع، حيث أكد الراوي أن الاحتلال أخذ فلسطين بالدم ومكمل بالدم.

وشهد مسلسل مليحة الحلقة 4 استعراض دور بدو سيناء فى مساعدة أهل فلسطين، حيث دار حديث بين دياب وجد مليحة أبو عمار، حيث قال له أبو عمار إنه يريد السؤال عن شيخ اسمه سالم العابد من بدو سيناء، وهو واحد من أبناء مصر ممن ساعده ودعمه بعد الانتفاضة، وشهدت الحلقة ظهور للمقاومة في فلسطين بقيادة أبو عمار - ياسر عرفات.

فيما شهد حديث الجد في مسلسل مليحة الحلقة 4 عن ثورة 1952 المعروفة باسم ثورة يوليو وما تلاها من إبرام صفقة الأسلحة التشيكية، كما تحدث عن المذابح التي نفذتها إسرائيل بحق أهالى غزة عام 1956.

وتبرز بين هذه المذابح مذبحة خان يونس التي وقعت في 12 نوفمبر 1956 وهي مذبحة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان يونس جنوبي قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 250 فلسطينيا.

فيما شهدت الحلقة قيام مليحة وتلعب دورها سيرين خاص لأدهم - محمد دياب عن أسلوبها العنيف في التعامل معه والرد عليه، فيما طالبته بالاعتداء بجدها أبو عمار والذي يتشارك معه في نفس الغرفة بالمستشفي.

وشهدت الحلقة استفاقة جد مليحة أبو عمار بعد إصابته في الحادث الإرهابي، وقام أبو عمار بتوصية ألطاف جدة مليحة بالعودة إلى فلسطين فى حالة أن حدث له مكروه.

فيما شهدت الحلقة أيضا تحسن الحالة الصحية لميرفت أمين والدة دياب، وذلك بعد اطمئنانها عليه، وأنه بخير بعد الحادث الإرهابي الذي تصدي له أمام المعبر.

وكانت ميرفت أمين انهارت بعدما سمعت في نشرة الأخبار عن استشهاد عدد أبناء الجيش في عملية إرهابية امام معبر السلوم ضمن أحداث المسلسل.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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