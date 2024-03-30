بيلي إيليش تهاجم تايلور سويفت..اليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - انتقدت النجمة بيلي إيليش زميلتها النجمة تايلور سويفت، من دون ان تذكر اسمها، قائلة: "الفنانين اصبحوا يصدرون نفس الأغنيه الضاربة لهم بنسخ مختلفة بدل من اصدار اغاني مختلفة بسبب انهم يريدون حلب المال من الأغنية الناجحة".
وكانت تمت مقابلة بيلي إيليش على السجادة الحمراء في Variety Hitmakers Brunch وتم سؤالها عن قصة تحدثها عن ميولها في ملفها الشخصي الذي نشر في مجلة Variety، مما أدى إلى بعض الارتباك. وزعمت المغنية أنها لم تدرك أن المعجبين لم يعرفوا أنها تعرف بأنها مثلية، قائلة إن ذلك "واضح".
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