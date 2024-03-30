ريهام حجاج: أكتفي بالدعاء على كل من ظلمني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تتخلص الفنانة ريهام حجاج، من مرارة الشعور بالظلم بعد حملات الهجوم التي تلاحقها سواء في حياتها الشخصية أو تطال أعمالها الفنية، وقالت في ثاني حوار لها برامج رمضان 2024، أنها ليست ملاك ولكن عند دخولها في أي نزاعات لا تفضل الانتقام ولا رد الإساءة بل تكتفي بالدعاء على من تعمد إيذاءها.

وأضافت ريهام حجاج في تصريحات إذاعية لبرنامج «كواليس»، مع المذيعة لينة الطهطاوي، إنها دائما تتجنب رد الإساءة بالإساءة فيما يخص حياتها الشخصية.

وواصلت ريهام حجاج قائلة: ساعات من كتر أهل الباطل ما بيعتقدوا أنهم على حق دا بيخليكي تشكي في نفسك والبوصلة في الوقت دا بتكون علاقتنا بربنا مع الوقت نبدأ نشوف علامات.

أضافت ريهام حجاج: نحن جميعا نخطئ ولكن يجب أن نعترف بأن من الطبيعي أن نخطئ ونعترف دائما، ولا يفضل التدخل في الحياة الشخصية لأن هناك الكثير من التفاصيل لا يدركها الجميع لكن يتم الترويج بالشائعات بشكل مستمر.

وأضافت: تعرضت لحروب كبيرة للغاية في حياتي بعد زواجي، وكانت هناك افتراءات كثيرة، لكني لم أرد عليها.. بل تركت الرد لكل شخص تعاونت معه فنياً ثم عاد للعمل معي مجدداً، وخلال الموسم الحالي في مسلسل (صدفة) تعاونت مع فريق عمل جديد.. جميعهم أصحابي».

وتابعت ريهام: «هناك علاقات تتراكم في حياتك، والعِشْرة خلال فترة التصوير الطويلة تخلق علاقات إنسانية قوية.. وأنا أحب التعبير عن مشاعري للزملاء، و99% ممن تعاونت معهم فنياً أحبهم، باستثناء مرة واحدة حدثت فيها خلافات بسبب عدم وجود انسجام بيننا».

وأكدت ريهام أنها تحب التعبير عن مشاعرها، وتقدير زملائها الذين يشاركونها بطولة أعمالها، والحديث عنهم، لكن بسبب الحروب ضدها يتم تصدير صورة مغايرة للجمهور.

وعن مسلسل صدفة الذي يعرض ضمن المسلسلات المصرية لرمضان 2024 قالت ريهام حجاج: (صدفة) صعوبتها إنها مجنونة بسبب ظروف نشأتها ووالدها الذي لا يريد الاعتراف بها فأصبح عندها خلل نفسي، ولما قرأت الورق وجدت أن رد فعلها للمصائب غريب، وأيضا رغاية زيادة عن اللزوم وشخصية غير متزنة، ولكي يظهر هذا الخلل كان لازم تكون مرسومة بطريقة مختلفة.

وأضافت: هذا رابع تعاون بيني وبين السيناريست أيمن سلامة عملنا (لما كنا صغيرين) و(يوتيرن) و(جميلة) العام الماضي وكانت شخصية مثالية حتى تتكشف الحقيقة في النهاية، وهذا ثالث تعاون بيني وبين المخرج سامح عبد العزيز فقررنا نعمل حاجة مختلفة واخترنا شخصية (صدفة) التي تقع في المصائب طوال الوقت لكي تتوالى الأحداث، ودائما يهمنا نقدم مسلسل فيه رسالة ومنطقية ومفاجآت طول الوقت، و(صدفة) شخصية تثير الشفقة والتعاطف وبحبها رغم أنها أرهقتني جدا».

واستكملت: “صدفة شخصية تثير الشفقة والتعاطف وبحبها رغم أنها أرهقتني جدا”.

وأضافت: “كل يوم في المسلسل لازم أكون حافظة 30 صفحة والشخصية لأنها رغاية فلازم يكون الإيقاع سريعا”.

وسبق أن منحت الفنانة ريهام حجاج نفسها جائزة الصمود والصبر، لأنها تحملت ما تعرضت له من ظلم وحروب بنفس راضية، وقالت إن أفضل ما حدث لها مؤخرا هو إنجاب طفليها التوأم يوسف وجميلة، وتحدثت عن تجربتها الجديدة في مسلسل “صدفة” الذي يعرض حاليا ضمن موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024.

وأضافت ريهام حجاج في حوار مع الإعلامية جيهان عبد الله، لبرنامج «حفلة توزيع الجوائز»، عن دورها في مسلسل «صدفة»،: الدور صعب ومنذ فترة كان نفسي أقدم دور بنفس الشكل بعيدا عن أدوار البنت الأرستقراطية التي قدمتها الأعوام الماضية، والجمهور حاليا يقيم المسلسلات حسب الفئة سواء شعبي ولا موجه لطبقة معينة، وكنت منتظرة الحدوتة والفكرة الجديدة، وقررنا نغير كلنا سواء أنا أو المخرج سامح عبد العزيز، ولما عرض عليّ صدفة وجدت الموضوع حلو أوي، وهو مسلسل كل الشخصيات اللي فيه جد وعندنا قصة حقيقية وتشويق ودراما ومشاهد مؤثرة جدا، والسذاجة في (صدفة) مش كوميدي ولكن لايت.

وأضافت: «لم يصلني انتقادات كثيرة عن دور (صدفة)، وردود الفعل التي تلقيتها حتى الآن لطيفة جدا».

ومواكبة لطبيعة البرنامج المتخصص في استطلاع رأي الضيوف حول الأفضل، قالت ريهام حجاج أن فيلم الحفيد يستحق جائزة أفضل فيلم، وتابعت: من الأفلام القريبة لقلبي (الحفيد) ومستحيل أشاهده على التليفزيون إلا وأجلس لكي أتفرج عليه، وبحب جدا دور الفنانة كريمة مختار قدمت دور عبقري.

وعن أفضل ممثلة، أشارت: طول عمري بحب الفنانة شادية وأعطيها جائزة أفضل ممثلة، وأفضل ممثل أحمد زكي جدا، وعن أفضل مطرب قالت: «بحب عبد الحليم حافظ، وبحب له أغنية (فاتت جنبنا)».

وعن أفضل حدث لها في 2023، قالت: ربنا رزقني بأولادي يوسف وجميلة، ووقتها كنت أصور وكنت حامل ومر عليّ أصعب شهور وقت الحمل.

وعن جائزة تمنحها لنفسها، قالت ريهام حجاج: أمنح نفسي جائزة الصمود والصبر، لأني صمدت كثيرا أمام حروب وظلم تعرضت له، وربنا أنزل على قلبي بردا وسلاما، وفخورة بنفسي بعد كل ما مررت به.