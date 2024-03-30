محمد حماقي يتحدث عن ابنته في Big Time: أفضل ما حدث في حياتي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث الفنان محمد حماقي عن ابنته فاطمة في لقاءٍ استثنائي، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج بودكاست Big Time، موضحاً أنه اكتسب مشاعر وأحاسيس جديدة لأول مرة في حياته، لحظة ولادتها، حيث قال: “كنت مع زوجتي في غرفة العمليات خلال عملية الولادة، وأول ما خرجت فاطمة للدنيا؛ حملتها على يدي، وفي تلك الأثناء شعرت أن هناك شرياناً جديداً في قلبي قد تم فتحه، أو كأني ضغطت على زر خاص بمشاعر معينة لم تكن موجودة قبل قدوم ابنتي. هي أحسن شيء حدث لي في حياتي”.

وقال محمد حماقي: “علاقتي بابنتي فاطمة تتطور بشكلٍ غير طبيعي بمرور الوقت، ففي أول عامين في حياتها كان لديَّ ناحيتها إحساس عادي كمشاعر أبوة، لكن بعد تلك المرحلة؛ يأخذ الموضوع شكلاً مختلفاً، وبعد بلوغها الـ4 أعوام؛ صارت هناك علاقة قوية ومباشرة وتزيد مع الوقت”، موضحاً أن هناك اهتمامات مشتركة بينهما، لعل أبرزها كرة القدم، وتشجيع النادي الأهلي، كما أنها تدعم ليفربول الإنجليزي؛ لأجل محمد صلاح، وتهوى لعب البلاي ستيشن، وتتدرب في النادي، بجانب ممارسة رياضة التنس، ومشاهدة الأفلام معاً.

وأشار محمد حماقي إلى أن ابنته لديها ميول فنية، على مستوى الغناء والموسيقى والأداء على آلة الدرامز، حيث صرّح قائلاً: “قبل عامين، وعندما كانت تبلغ 4 أعوام تقريباً، طلبت منّي أن أشتري لها درامز، وأنا لم أنتبه لطلبها، لاعتقادي أنها لا تعرف تلك الآلة الموسيقية، لكن بعد إلحاحها المستمر، اشتريت لها آلة صغيرة، وفوجئت بأنها تُجيد اللعب عليها، رغم سنها الصغيرة، كما قدمت أغنيتي (قلبي حبك) على الآلة باحترافية شديدة”.

وتابع: “منذ وقتٍ طويل، وقبل ميلاد فاطمة، كانت تتردد على أذني جملة حب الأب والأم لأبنائهما هو أقوى حب في الوجود، وبالمناسبة كنت أحترم تلك الفكرة، لكن لم أكن أتخيل أبداً الإحساس مهما جرى وصفه، حتى قد تجد البعض يفشل في وصف مشاعره وأحاسيسه تجاه أبنائه، وهو لديه حق فعلاً، فهي مشاعر لا توصف إطلاقاً”، مضيفاً: “الشخص منّا، قد يحب نفسه طوال الوقت، لكن يتلاشى كل هذا الحب لحظة وقوفه أمام ابنه أو ابنته، هو يحبهم دون أي شي آخر”.