شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى ينتهى من تصوير مسلسل "حق عرب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان أحمد العوضى من تصوير آخر مشاهد مسلسله "حق عرب" داخل الحى الشعبى بمدينة الإنتاج، وكانت المشاهد الأخيرة تجمع العوضى والفنانة دينا فؤاد.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

وخلال أحداث الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، اتهم عبد ربه - رياض الخولي - زوجته صباح - وفاء عامر - بالخيانة، بعدما ضبطها فى منزل عرب - أحمد العوضي - وحاولت أن تبرر له ذهابها هناك، لكنه لم يستمع إليها، بل قام بضربها، وتوعد لعرب بالقتل، فهل ستبرئ نفسها وتعترف لعبد ربه بأن عرب ابنه، وفى تلك الحالة سيقوم بقتله على الفور، أم أنها ستصمت؟ ، هذا ما نعرفه خلال أحداث الحلقة العشرين.

وكانت قد كشفت الحلقة التاسعة عشر من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث وصل عبد ربه- رياض الخولي، منزله، وكانت صباح- وفاء عامر، في إنتظاره، وعاتبته كيف يتهمها بهذه التهمة ويصغرها، ولكن عبد ربه يصر علي إتهامها بالخيانة، ولا يسمع لأي تبرير تقوله، ولم تجد صباح أمامها مفر سوي أن تطلب الطلاق من عبد ربه ، ولكن عبد ربه رفض حتي لا يخلو الجو لها ولعرب، وأمرها ألا تخرج من باب البيت ولا تنزل للعمل ، وعندما أعترضت صباح صفعها عبد ربه بالقلم.