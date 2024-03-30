شكرا لقرائتكم خبر عن عزيز الشافعى: سعيد بتقديم موسيقى تتر لأول مرة فى مسلسل جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الملحن عزيز الشافعى عن سعادته بتقديم تتر موسيقى مسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال، خاصة أنها التجربة الأولى له في تأليف تتر موسيقى وليس تتر غنائى، وأضاف في تصريحه لـ ”الخليج 365” أن سعادته ازدادت أيضًا حينما تمت الاستعانة بموسيقى التيمة الرئيسية للتتر كفواصل داخل سياق أحداث المسلسل.



جودر

ولفت عزيز الشافعي أن هذه الموسيقى من توزيعه وتنفيذ الموزع أسامة الهندى، واختتم تصريحة بتوجيه الشكر للشركة المتحدة التي وثقت فيه والشكر للفنان النجم ياسر جلال بطل العمل.

ويعرض مسلسل جودر الحلقة، بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر و Arouma تامر مرتضى.

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