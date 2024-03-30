إبن فؤاد المهندس ينجو من الموت.. وهذه حالته

ميرنا وليد - بيروت - نجا محمد، إبن الممثل المصري الراحل فؤاد المهندس من الموت بعد إندلاع حريق في شقته في منطق المالك، ما أدى لإصابته بحروق وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتحدثت منة الله إبنة الفنانة المصرية الراحلة شويكار عن صحة شقيقها محمد فؤاد المهندس، وقالت: "الحريق حصل في شقة أخويا محمد فؤاد المهندس، وهو كان نازل يصلي الفجر ورجع لقى الحريق، وتليفونه اتحرق وكلمني من عند الجيران".

وأضافت منة الله: "محمد منهار جدًا وزعلان على بيته، ولكن الحمد لله هو كويس".