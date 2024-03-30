شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يبدأ جولته الغنائية بأمريكا وكندا بحفل فى نيوجيرسى 20 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم أحمد سعد لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في جولة بأمريكا وكندا، حيث يحيى حفله الأول يوم 20 أبريل المقبل، بولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، ويقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره.

وتألق النجم أحمد سعد، مؤخرًا، حيث أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على ستاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا والتي إنتهيت بفوز كرواتيا 4 أهادف مقابل هدفين لمنتخب مصر.

وكانت آخر أغنيات أحمد سعد "بعتذرلك"، وتعاون مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.

وكانت آخر أغنيات أحمد السعد في السينما "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.