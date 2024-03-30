شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة الحلقة 5 .. أنور خليل يطلب من دياب مساعدته فى العودة إلى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 5 من مسلسل مليحة بحديث الجد (أنور خليل)، مع الضابط أدهم (دياب)، أثناء بقائهما في المستشفى، وسؤاله عن أحد الرجال في سيناء يدعى الشيخ سالم العابد، الذى ساعدهم وقت هجرته إلى ليبيا من فلسطين، ولكن قطع التواصل معه منذ 12 عامًا، ويطلب منه أن يساعده في العودة إلى غزة ليدفن هناك.

وكانت الحلقة 4 من مسلسل مليحة شهدت استفاقة جد مليحة بعد إصابته في الحادث الإرهابي، وقام أبو عمار بتوصية ألطاف جدة مليحة بالعودة إلى فلسطين فى حالة أن حدث له مكروه، فضلاً عن قيام مليحة (سيرين خاص) بالاعتذار لأدهم عن أسلوبها العنيف في التعامل معه والرد عليه، فيما طالبته بالاعتناء بجدها والذي يتشارك معه في نفس الغرفة بالمستشفي.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



أنور خليل