شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 20.. رشدى الشامى يهدد عمرو صحصاح بالقتل لإعادة النقود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث خلال الحلقة العشرين من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، حيث ذهب مصباح- عمرو صحصاح، لمقابلة جلال-رشدي الشامي، وقام رشدي الشامي بتهديده حتي يعيد النقود الذي سرقها من منزل صدفة- ريهام حجاج، وفي البداية ينكر مصباح ولكن بسبب ضغط جلال عليه يعترف ويتصل بوالدته يبلغها أن أحداً سيأتي لاستلام حقيبة النقود الذي تركها عندها، ولكنها تخبره أن الشرطة أتت وأخذت الحقيبة.

وشهدت الحلقة العشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، عدة أحداث، حيث قد رأي جلال- رشدي الشامي، في بيت طارق- عصام السقا، حذاء إمراءه، ولكنه لم يعرف من معه في الشقة، وعندما ذهب للمكتب كانت السكرتيرة- رانيا الخواجة، تريد توقيعه علي بعض الأوراق، وبالصدفة سقطت تلك الأوراق على الأرض وعندما هم جلال لالتقاطها رأي حذاء السكرتيرة والذي كان نفس الحذاء الذي رأه في منزل طارق.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



مسلسل صدفة الحلقة 20