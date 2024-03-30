شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 5.. سيرين خاص تقدم القهوة لدياب وتعتذر منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 5 من مسلسل مليحة بداية التقارب بين أدهم (دياب) ومليحة (سيرين خاص)، إذ ذهبت مليحة إليه خلال جلوسه أمام المستشفى، وقدمت إليه القهوة، واعتذرت منه مجددا عن ما بدر منها، كما تحدثت معه عن والدها (مروان عايش)، وكيف كانت علاقتهما قوية، حتى وفاته وهو ووالدتها (روفى الشناط)، وقيامها بدفنهما.

وكانت بدأت أحداث الحلقة 5 من مسلسل مليحة بحديث الجد (أنور خليل)، مع الضابط أدهم (دياب)، أثناء بقائهما في المستشفى، وسؤاله عن أحد الرجال في سيناء يدعى الشيخ سالم العابد، الذى ساعدهم وقت هجرته إلى ليبيا من فلسطين، ولكن قطع التواصل معه منذ 12 عامًا، ويطلب منه أن يساعده في العودة إلى غزة ليدفن هناك.

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاص، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



دياب ومليحة من الحلقة 5



مسلسل مليحة الحلقة 5



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