شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 20: عصام السقا يطلب من ريهام حجاج تنفيذ خطته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث بالحلقة العشرين من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث اتصلت صدفة- ريهام حجاج، بطارق- عصام السقا، لتستنجد به فى البحث عن فرح- نور إيهاب، ولكن طارق يدّعى المرض ويطلب منها أن تحضر له العلاج وتأتى لمنزله، وكان قد اتفق مع حبيبته السكرتيرة، بأنه سيجعلها توقع على كل الممتلكات التى باعها لها عمه، وتقع صدفة فى الفخ وتذهب له بالفعل.

وكشفت الحلقة العشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث عندما علمت صدفة- ريهام حجاج، من أبوها- خالد الصاوي، أن أختها هربت قررت أن تبحث عندها، وشكت أنها موجودة عند علي- سليم الترك، وأنه سيفعل معها كما فعل مع راندا ك- دهب تامر، من قبل ، فأخذت صاصا- أحمد أبو زيد، وذهبت إلي منزل علي ولكنها لم تجده بالمنزل، وأكدت لها صاحبة المنزل أنه كانت بصحبة فتاة منتقبة وخرجوا من المنزل ولم يعودوا.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



مسلسل صدفة الحلقة 20