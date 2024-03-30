شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 21.. ما رد فعل ريهام حجاج بعد معرفتها حقيقة السقا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الحلقة العشرون من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، بتوقيع صدفة- ريهام حجاج، على كل ممتلكاتها التي كان كتبها لها جلال- رشدي الشامي، حتى يخرج من مأزقه، واستولي طارق علي كل الممتلكات، وصرح لها بعد توقيعها أنها منذ لحظات كانت مليارديرة أما الآن فهي شحاذة، فكيف سيكون رد فعل صدفة بعد معرفتها حقيقة طارق.

توالت الأحداث خلال الحلقة العشرون من مسلسل صدفة للنجمة ريهام حجاج، حيث ذهب مصباح- عمرو صحصاح، لمقابلة جلال-رشدي الشامي، وقام رشدي الشامي بتهديده حتي يعيد النقود الذي سرقها من منزل صدفة- ريهام حجاج، وفي البداية ينكر مصباح ولكن بسبب ضغط جلال عليه يعترف ويتصل بوالدته يبلغها أن أحداً سيأتي لاستلام حقيبة النقود الذي تركها عندها، ولكنها تخبره أن الشرطة أتت وأخذت الحقيبة.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.



عصام السقا