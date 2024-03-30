شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة 5 .. نادية شكرى تظهر فى دور رتبة الشحاتة العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن تنازل أشقاء جودر له فى الدكان مقابل الأموال، خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل جودر الذى يعرض على قناة on.

قابل جودر شحاتة عجوزة رتبة - نادية شكرى، وطلبت منه المساعدة وأخذها إلى الدكان وقدم لها الفطار وظلت تبكى وتتحدث معه أنه عليه مساعدتها لأن عليها مبلغ 400 دينار وأثناء خروج جودر الأموال لها.

تحولت إلى شابة واتخض جودر وقالت له: "أنا رتيبة جنيه من بنات الملك أبو مرة الأبيض دعا عليا جندى باللعنة ويرفعها عنى من يساعدنى وأنت ساعدتنى بطيبتك ورفعت صورة الشحاتة العجوزة وجميل وقت الحاجة هتلاقينى عندك وبرد ليك الجميل.

وخلال الأحداث تقاسم الأخوات سالم وسليم وجودر فى الأموال بوجود والدهم عمر ووالدتهم فاطمة والشيخ عبد الله الحطاب.

ولكن سالم لم يعجبه الأمر وطلب أخذ الدكان ولكن والده رفض وقال له الدكان من حق جودر وهو الذى يقف فيه ويعرف كل أمور التجارة، ثم يتدخل جودر ويطلب منهم أن يتنازلوا عن الدكان له مقابل الأموال وبالفعل يفعلون ذلك.

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل جودر الحلقة 5