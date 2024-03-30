شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 20.. يحيى يخبر أصدقاءه باتباعه حسن الصباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 20 من مسلسل الحشاشين اندماج الشاب يحيى فى صفوف الحشاشين بصورة كبيرة بعدما صار أحد أتباع الصباح عن قناعة كبيرة، وهو ما جعل أصدقاءه يغضبون منه إلا أنه أخبرهم أنه صار تابعا للصباح ومهمته الإبلاغ عنهم حالة فعلهم أى شىء مخالف وهو ما سيفعله ولن يتردد فى الإقدام عليه بكل تأكيد.

وكانت شهدت الحلقة أيضاً طلب زيد بن سيحون الزواج من الينار رئيسة الجوارى، حيث ذهب إلى حسن الصباح وأخبره أنه يرغب فى الزواج منها إلا أن الأخير رفض تماماً مؤكداً أن ذلك يهدم نظام القلعة المبنى على نظام محدد، وأكد له أن يؤجل ذلك حتى يشنوا حرب جديدة ويختار من السبايا وقتها ما يحلو له.

الأمر أغضب زيد بن سيحون – أحمد عيد – وأبدي غضبه أمام الصباح الذى هدده وانفعل عليه أنه حالة تكرار تجاوزاته عليه الحذر من غضبه.

شهدت الحلقة الـ 20 من مسلسل الحشاشين مراقبة أحمد عيد لـ سوزان نجم الدين أثناء خروجها من غرفة برزك أميد وشكه فيهما، وأخبرها بذلك، كما أكد له على أنه يحبها، إلا أنها أخبرته أنها بلا قلب.

كما أخبرته أنه يعطلها عن القيام بمهامها فى القلعة بما يفعله بسبب هواجسه.

وذلك بعدما بدأت الحلقة الـ 20 من مسلسل الحشاشين باسم "ابن المؤذن" وهى الحلقة التى بدأت باستنكار سوزان نجم الدين – الينار – لأمر برزك أميد لها بعد قتل نورهان التى تلعب دورها سارة الشامى، وذلك بعدما علمت بأنها ذهبت خلسة لترى يحيى حبيبها، وفور علمها قررت قتلها ولكن برزك أميد رفض.

كما شهدت الحلقة 19 أمس ذهاب سوزان نجم الدين إلى غرفة برزك أميد لإخباره أن حلم الجنة فى خطر بعدما بدا على الشاب يحيى معرفته بالفتاة فى حلم الجنة، وأنها قتلتها، مؤكدة أن هذا خطر كبير على القلعة. ثم قابلت بعدها أحمد عيد أثناء خروجها من الغرفة ليوبخها، إلا أنها أخبرته بأنها كانت لغرض محدد عن برزك أميد.

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