فيديو.. مرتضى منصور يكشف عن واقعة اعتداءه على الفنان عادل إمام داخل المحكمة

في تصريح صادم، كشف المحامي المصري مرتضى منصور عن واقعة اعتدائه بالضرب على الفنان عادل إمام داخل المحكمة. وقال منصور: “عندما كنت في المحكمة، أخبرت عادل إمام أن يحترس، فقد قام بسبي وإهانتي علنًا وأنا أصيل من شبرا وروض الفرج، وأعتز بكرامتي. قلت له إنني سأضربه في المحكمة”. وأضاف: “في ذلك الوقت، كان عادل إمام يعرض مسرحية بعنوان ‘شاهد مشافش حاجة’، وقد جاء إلى المحكمة برفقة ممثلين يشتهرون بـ ‘عضلاتهم’، وكل واحد منهم جلب أصدقاءه. وتعرضوا جميعًا للضرب من فريقي”.

وأوضح منصور قائلاً: “كنت مرفقًا بفريقي، وأعلنت رغبتي في أن يعيش عادل إمام تجربة صعبة لأهينه كما أهانني وأهان القضاة”.