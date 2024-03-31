عمرو دياب يحقق رقما قياسيا جديداً بأغنية "الكلمة الحلوة"

ميرنا وليد - بيروت - حققت أغنية "الكلمة الحلوة" لـ الفنان المصري عمرو دياب، والتي صدرت في بداية شهر رمضان 2024، لحملة إعلانية، رقماً قياسياً جديداً.

وحصدت أغنية "الكلمة الحلوة" نسبة مشاهدة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصلت حتى الآن إلى نصف مليار مشاهدة.

وكانت الأغنية قد تصدرت الترند على السوشيال ميديا منذ طرحها، وحازت على إعجاب المستمعين.

أغنية الكلمة الحلوة من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن مدين، توزيع أسامة الهندي، مكساج وماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية: "الكلمة الحلوة عشانك..أحلى كلام من قلبي أنا ليك.. انت الموضوع ياحبيبي اتفضل أهلا بيك.. عالدقة الصوت ده له رقة.. اتكلم بقى ورينا قولها اوعى تقول لأ.. قولها دي أحلى قصاد عيني الكلمة تغير دنيا.. بتغير دنيا بحالها شوف كام واحد أجلها وغلاوتك ندموا عليها".

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