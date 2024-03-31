مفاجآت تامر حسني مستمرة.. هذا الفنان ينضم إلى فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم المصري تامر حسني عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورة جمعته بالفنان محمد ثروت كشف من خلالها عن انضمام الأخير إلى فيلمه الجديد “ريستارت” الذي يبدأ تصويره بعد عيد الفطر المبارك.

وعلق تامر على الصورة قائلاً: “محمد ثروت حبييي وحبيب الكل.. نورت الفيلم يا غالي وربنا يكرمك ويكرمني معاك و نفرح كل الناس بفيلم (ري ستارت) إن شاء الله”.

وأعاد محمد ثروت نشر الصورة وعلق عليها قائلاً: “اللي فات حاجة واللي جاي حاجه تانيه خالص. مع تامر حبيب قلبي فيلم ريستارت، بإذن الله نكسر الدنيا ونعمل حاجة تسعد الناس.. أخيرًا وبعد طول انتظار لقد هرمنا من أجل تلك اللحظة”.

وكان تامر حسني قد كشف عن قرب انتهائه من التحضيرات لفيلم “ري ستارت” والذي يشهد التعاون الثاني بينه وبين الفنانة هنا الزاهد بعد نجاح فيلمهما الأول “بحبك” الذي عُرض عام 2022، معبّراً عن سعادته الكبيرة بتعاونه الثاني معها.

الجدير ذكره أن تامر حسني أعلن منذ فترة عن تحضيره لفيلم “ري ستارت”، حيث نشر صورة تجمعه بالسيناريست أيمن بهجت قمر، والمخرجة سارة وفيق، وعلّق عليها قائلاً: “توكلنا على الله… بدأنا تحضير فيلمي المقبل إن شاء الله بعنوان “ري ستارت”… بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسه مكمّلين ترشيحات، وهو تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق”.