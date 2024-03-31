“ربنا بيديني على قد تعبي”.. ماذا يقول أحمد العوضي عن المنافسة الفنية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل تقديمه مسلسل “حق عرب”، الذي يشارك به في السباق الرمضاني الجاري، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض أولى حلقاته، مؤكداً أن التنافس مع زملاء آخرين يصب في المقام الأول في مصلحة الجمهور.

وقال العوضي: “أنا بتوقع دايمًا إن ربنا بيدينا على قد الاجتهاد، وأنا بتعب وربنا بيديني على قد تعبي وده كرم من ربنا، وأنا شايف إن كلنا بنتنافس على تقديم حاجة ترضي إخواتنا اللي بيتفرجوا، وإن حق عرب طالع ده ميمنعش إن كل زملائي عاملين مسلسلات جامدة وببارك لهم، وده في مصلحة اللي بيتفرج”.

وأضاف: “كل العوامل بتتوافر علشان الحاجة تطلع كويسة، وكل واحد في الكاست عامل دوره على أكمل وجه، والمخرج والمؤلف وسينرجي شركة الإنتاج كلنا بنتكاتف علشان نطلع شغلانة حلوة”.

أما عن حقيقة تدخله في ترشيح النجوم في العمل، قائلًا: “إحنا بنتناقش في القرارات اللي تطلع المسلسل في أحسن صورة، ومشهد المقابر كان درامته حلوة وجديدة عليا، والمشهد نفسه حلو بالتعايش مع الشخصية، وكنت جاهز نفسيًا له”.

كما علق أحمد العوضي، على إشادة المخرج خالد يوسف، قائلًا: “شهادة كبيرة من المخرج خالد يوسف إشادته بيا، ودي حاجة كويسة إني أبقى المتحدث الرسمي باسم الحارة الشعبية لأن أنا طالع منها.