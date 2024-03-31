أكرم حسني يتلقى رسالة من طفلة فلسطينية بسبب “بابا جه”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت طفلة فلسطينية، تُعدى نادين، في العقد الأول من عمرها، عن إعجابها بالمسلسل المصري “بابا جه”، الذي قدّمه الممثل أكرم حسني، في النصف الأول من شهر رمضان، حيث دارت أحداثه في إطار كوميدي حول أزمة غياب الأب في حياة أبنائه رغم وجوده معهم، ما يجعلهم يفكرون في اللجوء إلى فكرة تأجير بديل له.

نادين كشفت خلال فيديو صوّرته وأرسلته إلى الممثل المصري، عن أنّها تغلّبت على مشاعر القلق والألم التي تعيشها وسط الحرب التي تشهدها بلادها، وذلك عن طريق مشاهدة المسلسل، حيث تحرص على متابعته يومياً، وخيّلت لها براءتها أنّ أكرم حسني موجود في غزّة، وتخشى أن يصيبه مكروه أو يتعرّض للأذى مثلهم، لكن قلبها اطمأن بعدما أخبرتها والدتها أنّه موجود في مصر.

تعيش الطفلة الفلسطينية، على أمل أن تنتهي الحرب في بلادها، ويعود والدها للعمل وجمع الأموال، كيّ ينظّم لهم رحلة إلى مصر، على أن تقابل أكرم حسني، الذي تعتبره فنانها المفضّل.

أكرم حسني تفاعل مع رسالة نادين الفلسطينية، وشارك متابعيه بها عبر “إنستغرام”، إذ منح الأمل لها، من خلال تعليقه الذي أكّد فيه أنّ رسالتها من أروع ردود الأفعال التي تلقّاها حول العمل، واعداً إياها بأنّه هو من سيزورها في فلسطين، بعدما تتحرّر أرضها ويعيشون في سلام.

وحرص عدد من متابعي الممثل المصري على دعم الطفلة الفلسطينية، من خلال تعليقاتهم التي عبّروا من خلالها عن أمنياتهم بأن يعمّ السلام أرضها، ويعيشون حياتهم في سلام بعيداً من الحرب والدمار.

يُذكر أنّ “بابا جه”، شارك في بطولته مع أكرم حسني: نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف كريم فهمي، أحمد أمين، محمد الكيلاني، وغيرهم، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.

قصّة العمل مأخوذة من مسلسل كوري، ويناقش أزمة أسرية مهمّة، في إطار كوميدي. وشهدت الحلقة الأخيرة مفاجأة غير متوقعة هي ظهور نجلي الممثل أكرم حسني روبا وياسين، يطالبانه بتأجير أب بدلاً منه بسبب انشغاله في التصوير طوال الوقت.