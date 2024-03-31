محمد إمام يوجه رسالة لـ منة فضالي.. وهذا ما قاله!

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري محمد إمام عبر حسابه الرسمي، منشور وجه من خلاله رسالة للممثلة المصرية منة فضالي.

وشارك محمد غمام متابعيه، صورة تجمعه بـ منة فضالي عبر صفحته الشخصية، وأرفقها بتعليق قال فيه: "النجمة منة فضالي اللي نورت مسلسل كوبرا بحضورها الجذاب و روحها الجميلة مبسوط إن احنا اشتغلنا مع بعض لأول مرة".

ويشارك محمد إمام في موسم دراما رمضان 2024، بمسلسل "كوبرا"، الذي تدور أحداثه في إطار درامي مليء بالإثارة والتشويق، عن حياة صاحب ورشة لإصلاح السيارات، ويتعرض للكثير من الصعوبات والعقبات في حياته، ولمواقف غريبة تضعه في صراع بين الخير والشر.

والمسلسل من بطولة عدد من الممثلين، من بينهم: محمد إمام، هشام إسماعيل، وعلاء مرسي، ومجدي كامل، ودنيا ماهر، ومحمد أسامة، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، منة فضلي وغيرهم.

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