شكرا لقرائتكم خبر عن بيت الرفاعى الحلقة 20 .. أمير كرارة يتورط فى قصة جديدة بين تجار آثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة العشرون من مسلسل بيت الرفاعى للنجم أمير كرارة ، والذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، تورط ياسين "أمير كرارة" فى قصة جديدة، ولكن هذه المرة بالصعيد، حيث يحضر اتفاقا على تسليم وتسلم قطع آثار بين الريس مهدى "حمدى هيكل" الذى يجلس عنده فى منزله، والمعلم بساطى "على الشامل" حيث يطلب الأخير تواجد ياسين لرؤية وتصوير الآثار في المقبرة قبل العملية.

يرفض الريس مهدى طلب بساطى على دخول ياسين في العملية، إلا أن الأخير يوافق ويصر على أن يذهب، وبالفعل ينزل المقبرة ويصور الأثار بداخلها ولكن ما حدث أن البساطى يتحفظ على ياسين إلى حين إتمام العملية، ويذهب بساطى إلى المهدى ويقرر أن يبيع له بضعف السعر ومقدم، وإذا لم يتمم البيع سيتم إلغاء العملية وسيدفن ياسين داخر المقبرة، ليرفض المهدى طلبه ويقرر البساطى التخلص من ياسين ويرفع عليه السلاح في نهاية الحلقة.

وخلال الحلقة العشرون من مسلسل بيت الرفاعى ذهب يحيى "تامر نبيل" إلى أخته جمالات "رحاب الجمل" للتأكد من بعض الأمور خاصة بعدما بدأ يشك ويكتشف أمورا خفية عند فاروق "أحمد رزق"، وأخبرته جمالات بكل شىء وتكشف له حقيقة ابن عمه فاروق وكل ما قام به ضد أخيهما ياسين "أمير كرارة" حيث كشفت له أن عمه الحاج عبد الحميد "سيد رجب" وراء قتل والده، وأكدت له أيضاً أن فاروق السبب وراء قتل عمه عبد الحميد وحاول توريط ياسين فى كل التهم ليصاب يحيى بصدمة.

وبدأت الحلقة 20 من داخل شركة الرفاعى للسياحة، حيث يقابل يحيى "تامر نبيل" مندوب شركة الاوتوبيسات الذى جاء لتحصيل الأموال المتأخرة لدى الشركة والتي تقدر بـ 120 ألف جنيه ولم يجد فاروق "أحمد رزق"، ولكن يحيى يقرر انهاء هذا الأمر ولكنه يكتشف مفاجاة بأن المبالغ التي يتعامل بها مع العملاء بعكس ما بلغه فاروق تمامًا، وهو ما ادخل الشك في قلبه تجاه ابن عمه.

مسلسل بيت الرفاعى يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل وعلى منصة watch it الساعة 7 مساء.