شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 21 .. مواعيد العرض والإعادة والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 21 بطولة أحمد العوضى على قناة ON فى الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى فى تمام الساعة 5:15 صباحاً، والإعادة الثانية 11:15 صباحا، وتُعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 21 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it.

كشفت الحلقة العشرون من مسلسل حق عرب ذهاب شعوزة مطرب المهرجانات لعبد ربه - رياض الخولي - كي يخبره أن سعيد الجن - علي الشامل - طلب منه أن يغني أغنية عن علاقة صباح "وفاء عامر"، بـ عرب "العوضي"، وقام عبد ربع بعد ذلك بأخذ سعيد الجن للمريحة التي يدفن فيها الناس أحياء، وقام بدفنه وردم التراب عليه عقاباً لما فعله، ووعده أنه خلال أيام سيأتي بعرب بجواره.

وضع عرب السوركي، أحمد العوضي، يده على أرض كان قد وضع مرزوق "عمر زهران" يده عليها قبله، وعندما اعترضه رجالته ضربهم عرب وأرسلهم لمرزوق مقيدون، فقام مرزوق بإرسال رجالته لبيت عرب وقام بخطفه وضرب أمه، ويعلم عبد ربه "رياض الخولي"، بخبر خطف العوضي، عندما جاءت أمه- سلوى عثمان، إليه لتسأله عنه، وأمر عبد ربه رجاله بأن يبحثوا عن عرب في كل مكان، وذلك حتى يقتله هو بيده ولا يعطي فرصة لأحد غيره ليقوم بذلك. وبعد أن خُطف عرب السويركي- أحمد العوضي، من قِبَل رجال مرزوق، دخل عليه ابنه مازن "جلال الزكي"، وبدأ في ضربه، وفي النهاية بصق عرب على وجهه عندما تحدث بالسوء عن أمه، فنادي على صاحبه "تامر شلتوت"، والذي قد أحضر حقنة مخدرات، حيث قررا سوياً أن يجعلا العوضي يدمن المخدرات حتى لا يستطيع المقاومة، وبالفعل أعطاه ثلاث حقن من المخدرات.

مسلسل "حق عرب"، يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق .

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان