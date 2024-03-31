شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تقع فى حب ياسر جلال فى جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعجب شهريار- ياسر جلال - بخطة شهرزاد – ياسمين رئيس - خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل جودر، وقالت له "عاوزين نحمى الجنود فى أبراج المراقبة ونعرف مين بيطلق الأسهم، عندى خطة النجارين يفصلوا من الخشب هياكل على هيئة جنود ونعمل الأبراج وهمية وأبراج على عجلات خشبية فيها منجنيق عشان تبقى نار للى يفكر يقرب من المملكة".

ويقول لها: "انتى دماغك دى إيه ده لو أبويا أو جدى كان جنبهم حد زيك كانت زادت فتوحاتهم"، لتقول له: "وأنا لا عاوزه أبوك ولا جدك أنا عاوزاك أنت يا شهريار".

وأعرب شهريار عن غضبة بعد قتل جنود أبراج المراقبة الثابتة على حدود المملكة، ليقول له الوزير قمر الزمان "يمكن لصوص من الغجر لسرقة المواشى" ليزيد شهريار غضبة ويقول " مفيش حاجة ممكن عاوز اعرف بنواجه مين و طريقة لتأمين الجنود فى أبراج المراقبة".

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024



