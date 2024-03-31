شكرا لقرائتكم خبر عن نادية شكري تبدع في دور رتبة العجوزة الشمطاء بمسلسل جودر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدعت الفنانة نادية شكري، في دور رتبة العجوزة الشمطاء، التى ظهرت لجودر – ياسر جلال خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل جودر.

وقابل جودر بعد أن تنازل أشقاؤه له عن حقهم في الدكان مقابل الأموال، العجوزة الشمطاء رتبة - نادية شكرى، وطلبت منه المساعدة وأخذها إلى الدكان وقدم لها الفطار وظلت تبكى وتتحدث معه أنه عليه مساعدتها لأن عليها مبلغ 400 دينار وأثناء خروج جودر الأموال لها.

نادية شكري تبدع في الظهور بشكل مختلف

وظهرت نادية شكرى في مظهر مختلف تمامًا عما تظهر به وجميع المشاهدين لما يتعرفوا عليها بسبب الميك آب والملابس وشكلها، حيث قدمت المشهد ببراعة.

وبعد مساعدة جودر لها تحولت إلى شابة واتخض جودر وقالت له: "أنا رتبة جنيه من بنات الملك أبو مرة الأبيض دعا عليا جندى باللعنة ويرفعها عنى من يساعدنى وأنت ساعدتنى بطيبتك ورفعت صورة الشحاتة العجوزة وجميل وقت الحاجة هتلاقينى عندك وبرد ليك الجميل".

ويعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.

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